"Вашингтон" обыграл "Сент-Луис" в матче НХЛ, Овечкин и Тарасенко забросили по шайбе

ТАСС, 3 апреля. "Вашингтон" обыграл "Сент- Луис" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Никлас Бэкстрем (21-я минута), Алекс Чиассон (23), Андре Бураковски (28) и Александр Овечкин (59), которому ассистировал Евгений Кузнецов. У хозяев отличились Владимир Тарасенко (4) и Патрик Берглунд (32).

Овечкин набрал 84 очка (46 шайб + 38 передач) в 80 матчах и лидирует в списке лучших снайперов текущего чемпионата. На счету Тарасенко 64 (32+32) очка в 77 играх. В активе Кузнецова 79 (25+54) баллов в 77 встречах.

So Vladimir Tarasenko is REALLY good at hockey. #stlblues pic.twitter.com/nare0vQQHa — St. Louis Blues (@StLouisBlues) 3 апреля 2018 г.

"Вашингтон" занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 103 очка в 80 матчах. "Сент-Луис" идет девятым на Западе с 92 очками в 79 играх.

В следующем матче "Вашингтон" 6 апреля примет "Нэшвилл". "Сент-Луис" днем ранее сыграет дома с "Чикаго". В других встречах дня "Виннипег" в гостях обыграл "Оттаву" (6:5). "Миннесота" на своем льду была сильнее "Эдмонтона" (3:0).