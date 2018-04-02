Александр Овечкин вышел на лед в своем 1000-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ

ТАСС, 2 апреля. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на лед в своей 1000-й игре в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан "Вашингтона" принимает участие в гостевом матче с "Питтсбургом", он стал 319-м хоккеистом и седьмым россиянином в истории лиги, который достиг отметки в 1000 игр.

"Это невероятное чувство, - подчеркнул накануне 32-летний уроженец Москвы, которого цитирует пресс-служба НХЛ. - Моя мечта сбылась - я играю с отличными партнерами против великих хоккеистов. Это останется в моей памяти на всю жизнь".

The first in franchise history to play 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ games with the Washington Capitals is the man we call Alexander the #Gr8.

More on the Milestone: https://t.co/cQsOglncMs#OV1000 #ALLCAPS pic.twitter.com/lbJx0oN839 — Washington Capitals (@Capitals) 1 апреля 2018 г.

"Мне посчастливилось быть задрафтованным "Вашингтоном", - добавил единственный действующий российский хоккеист, достигший этой отметки. - Я чувствую, что здесь мой второй дом. Клуб и болельщики ко мне очень хорошо относятся. Приятно так долго выступать за одну команду и добиваться с ней успехов".

Лидером по количеству матчей в НХЛ является канадец Горди Хоу (1767), второе место занимает его соотечественник Марк Мессье (1756), третье - чех Яромир Ягр (1733), который зимой покинул НХЛ. Среди проведших всю карьеру в одном клубе хоккеистов наибольшее количество игр на счету бывшего шведского защитника "Детройта" Никласа Лидстрема (1564, 11-е место), среди действующих игроков - канадского форвард "Торонто" Патрика Марло (1493, 20-е место), россиян - Алексея Ковалева (1316, 57). Отметку в 1000 матчей среди россиян также преодолели Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085) и Сергей Зубов (1068).

Ранее Овечкин установил рекорд "Вашингтона" по количеству игр за клуб, превзойдя достижение шведа Калле Юханссона (983). Американец Теодор Леонсис, владеющий вашингтонскими клубами НХЛ и Национальной баскетбольной ассоциации, назвал Овечкина самым ценным спортсменом в истории города.

В погоне за Кубком Стэнли

Овечкин дебютировал в НХЛ 5 октября 2005 года. В матче с "Коламбусом" форвард отметился дублем и принес своей команде победу. Воспитанник московского "Динамо" набирал очки в первых восьми матчах (6 шайб + 4 передачи), установив рекорд новичков по этому показателю.

В сезоне-2005/06 первый номер драфта-2004 (он стал вторым после нападающего Ильи Ковальчука россиянином, выбранным на драфте под первым номером) набрал 106 очков (52+54), став третьим в бомбардирской и снайперской гонках. По итогам сезона он был признан лучшим новичком регулярного чемпионата. В ходе голосования россиянину отдали первое место 124 респондента из 129. Второе место в голосовании занял канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби.

"Вашингтон" с Овечкиным впервые стал победителем регулярного чемпионата в сезоне-2009/10. На данный момент в активе клуба три Президентских кубка, но в плей-офф команда не проходила дальше второго раунда.

По мнению лучшего бомбардира и снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки, Овечкин больше всех заслуживает Кубка Стэнли среди игроков, которым ранее не покорялась эта вершина. "Все это время он трудился ради хоккея, "Вашингтона" и своей страны. Мне бы очень хотелось, чтобы однажды он поднял Кубок Стэнли над собой, поскольку он отдает всего себя, чтобы стать лучшим игроком и чемпионом", - отметил четырехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Несмотря на отсутствие Кубка Стэнли в списке завоеванных трофеев, российский нападающий не жалеет, что в 2008-м подписал 13-летнее соглашение с "Вашингтоном" на рекордные на тот момент $124 млн (он стал первым хоккеистом с контрактом, превышающим $100 млн). "Если бы знал, как все сложится, то подписал бы на 16 лет", - отметил он накануне юбилейного матча с "Питтсбургом".

Достижения Овечкина

Тысячный матч - не единственное достижение капитана "Вашингтона" в нынешнем сезоне. Ранее он первым в истории отметился хет-триками в двух подряд днях стартового отрезка чемпионата и достиг отметки в 20 шайб в овертайме. Овечкин стал 20-м игроком в истории, забросившим 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Также форвард преодолел отметку в 500 передач и стал шестым игроком в истории, которому удалось забросить 40 и более шайб в девяти сезонах.

Россиянин является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам (603) и набранным очкам (1118). Также ему принадлежит еще ряд клубных рекордов, в том числе по количеству хет-триков (20), заброшенных шайб в одном сезоне (65 в сезоне-2007/08). Из значимых клубных достижений ему не покорились рекорды по количеству очков в сезоне (Деннис Марук - 136), передач в сезоне (Марук - 76) и в карьере (Никлас Бэкстрем - 586), шайб в меньшинстве в сезоне (Петер Бондра, Майк Гартнер - по 6) и в карьере (Бондра - 32), победных шайб в сезоне (Бондра - 13). В общей сложности на его счету 515 передач (лучший показатель за сезон - 59), четыре гола в меньшинстве (3), его наилучший показатель по очкам в сезоне - 112, по победным шайбам - 11.

Российский форвард трижды получал "Харт Трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. Россиянин рекордные шесть раз становился обладателем приза "Морис Ришар Трофи", вручаемого лучшему снайперу лиги с сезона-1998/99, - ни один игрок в истории не получал данную награду более двух раз. На его счету три "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги) - он уступает по этому показателю только канадцам Уэйну Гретцки (5) и Марио Лемье (4). Овечкин является единственным хоккеистом в истории НХЛ, который в одном сезоне (2007/08) завоевал "Харт Трофи", "Морис Ришар Трофи", "Тед Линдсей Эворд" и "Арт Росс Трофи" (награда за наибольшее количество очков).