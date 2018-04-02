Тысячный рубеж Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин в понедельник провел свой тысячный матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 32-летний нападающий "Вашингтона" — единственный россиянин, кому удалось достичь этой отметки в составе одного и того же клуба. До Овечкина тысячный рубеж сумели преодолеть лишь Алексей Ковалев (1316 матчей), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182) и Сергей Зубов (1068). ТАСС вместе с людьми, окружавшими хоккеиста на протяжении различных периодов его жизни, вспоминает все самые значимые эпизоды карьеры лучшего снайпера современности.

"Саша ненавидел проигрывать"

Овечкин начал увлекаться спортом с самых ранних лет. Мать хоккеиста — известная баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина, отец — бывший футболист московского "Динамо" Михаил Овечкин. По признанию близких, с раннего детства Саша интересовался многими видами спорта и везде достигал успеха.

"Можно сказать, что Саша вырос во дворце спорта "Динамо" на улице Лавочкина, — рассказывает Татьяна Овечкина. — После детского сада и школы всегда приходил туда, я там работала. Таким образом, он все время был в спорте: и в баскетбол играл, и в волейбол, и в футбол. Он прекрасно видел и понимал, как надо трудиться, чтобы добиться высоких результатов в спорте. Думаю, что с его характером и работоспособностью у него получилось бы в любом виде спорта. Он хорошо играет и в баскетбол, и в волейбол, футбол, теннис, плавает, даже в бильярд хорошо играет — спортивный парень".

В хоккейную секцию Овечкин пошел в восемь лет, поначалу занимался с ребятами на два-три года младше. Все собеседники отмечают огромное желание, дисциплину и страсть Овечкина к хоккею, которая никуда не пропадает. Он был лучшим во всех командах, в которых играл. В 12 лет побил рекорд Павла Буре по количеству заброшенных шайб в чемпионате Москвы.

"Когда я пришел во дворец спорта "Динамо", отец Саши мне сказал: "Надо что-то делать с моим парнем, куда-то устраивать", ну я предложил ему взять его к себе в 1988 год. Сашке девять лет было, он занимался сначала с шестилетними. Овечкину было все-равно, где играть и тренироваться, у него была жажда играть, готов был целый день заниматься хоккеем — хоть на коробке, хоть на открытом катке. Один раз приехали играть ребята постарше, молодежка, и он рвался на лед, говорил: "Давай я тоже сейчас буду играть", а ему в ответ: "Да куда ты пойдешь с мужиками, сейчас выйдешь, голову оторвут". По натуре был такой, что ненавидел проигрывать, боец. Никогда не филонил, дисциплина всегда была на высшем уровне. Думаю, что это все пошло от родителей. У него тренировка заканчивалась, а он шел еще с другими заниматься", — вспоминает детский тренер Овечкина чемпион мира 1975 года Александр Филиппов.

"Овечкин всегда играл сердцем"

По словам Филиппова, Овечкин почти никогда не конфликтовал с партнерами по команде и тренерами, что нашло отражение и на самом высоком уровне. На домашнем чемпионате мира 2007 года, где сборная России завоевала бронзовые медали, главный тренер Вячеслав Быков определил Овечкина в четвертое звено и отводил ему мало игрового времени, однако хоккеист работал и ни разу не упрекнул наставника за такое решение, продолжая приезжать в сборную на все чемпионаты мира в том случае, если "Вашингтон" заканчивал сезон перед чемпионатом мира или по его ходу.

Неоднократно Овечкина переводили в низшие звенья и по ходу плей-офф в "Вашингтоне". В четвертьфинале прошлогоднего розыгрыша столичная команда уступала в серии "Питтсбургу" со счетом 1-3, и перед пятым матчем главный тренер Барри Тротц опустил капитана команды в третье звено, после чего Овечкин сказал: "Надеюсь, что изменения сработают, мы сможем забить и одержать победу". В результате "Вашингтон" выиграл пятую встречу со счетом 4:2, уступая после двух периодов 1:2, а Овечкин забросил шайбу. "Столичные" сумели выиграть и шестой матч (5:2), но уступили в решающем (0:2) и выбыли из борьбы за Кубок.

"Отношения с партнерами по команде у Александра всегда были хорошие, — отмечает Филиппов. — Один конфликт был с парнем, который потом в "Спартак" ушел. Вот у них были соревнования между собой, кто больше забросит. Когда они вместе играли, это было очень плохо для команды. Оба тащили одеяло на себя, друг другу не отдавали. Когда думаешь только о себе, то и сам не забрасываешь, и команда проигрывает, а когда играешь на команду, то и голы, и передачи приходят".

Овечкин провел первый матч в составе основной команды "Динамо" в российской суперлиге (так на тот момент назывался элитный дивизион чемпионата России) в 16 лет. Дебют пришелся на встречу с "Крыльями Советов" 14 ноября 2001 года, в которой динамовцы одержали выездную победу со счетом 2:1. Всего в своем первом сезоне Овечкин провел 22 игры в регулярном чемпионате, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи, и три встречи в плей-офф, где бело-голубые в четвертьфинале уступили казанскому "Ак Барсу".

"В первой же игре Александр показал искрометный хоккей, постоянно применял силовые приемы. Был молодой задор. Видно было, что парень непростой, в борьбе не уступал, всегда играл сердцем. Отдавался на сто процентов что на тренировках, что в играх", — поделился воспоминаниями о первой игре Овечкина Мисхат Фахрутдинов, являвшийся тренером "Динамо" в сезоне-2001/02 .

Чемпионство и отъезд в НХЛ

В следующем сезоне Овечкин сыграл за "Динамо" 45 матчей в чемпионате России, в которых забросил восемь шайб и сделал семь голевых передач, после чего в составе молодежной сборной России выиграл золото чемпионата мира. В чемпионате-2003/04 юный нападающий провел 53 матча и набрал 23 очка (13+10).

Овечкин был выбран под общим первым номером на драфте НХЛ 2004 года и мог начать уже следующий сезон за океаном. Но перед началом регулярного чемпионата-2004/05 в НХЛ случился локаут, что позволило Овечкину провести еще один сезон за "Динамо". В российскую суперлигу приехали ряд звезд НХЛ. Бело-голубых усилили нападающие Павел Дацюк, Максим Афиногенов и Артем Чубаров, а также защитник Андрей Марков. В составе других команд выступали такие известные титулованные игроки, как Яромир Ягр ("Авангард"), Илья Ковальчук и обладатели прошлогоднего Кубка Стэнли Брэд Ричардс и Венсан Лекавалье ("Ак Барс"), Алексей Яшин ("Локомотив").

Динамовцы завершили регулярный чемпионат на первом месте и, проиграв лишь один матч в плей-офф в полуфинальной серии "Авангарду", стали чемпионами России. Овечкин из-за травмы, полученной на молодежном чемпионате мира, принял участие лишь в 37 матчах, в которых забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач.

"Когда рядом появляются такие игроки, как Дацюк, Афиногенов, Марков, всегда есть, что у них подсмотреть, — отметил главный тренер московского "Динамо" в сезоне-2004/05 и сборной России Владимир Крикунов. — Это способствовало тому, что Овечкин так быстро вырос. Хотя, думаю, он бы и так заиграл на том же высочайшем уровне. На следующий сезон он уже уехал в НХЛ. Думаю, что Саша очень вовремя туда уехал и сразу начал играть".

"Игра с такими опытными и талантливыми хоккеистами всегда помогает молодым ребятам добавлять в индивидуальном мастерстве, — подчеркнул тренер. — Овечкин достаточно стабильно играл весь сезон, у меня даже никогда не возникало мысли не поставить его в состав, если он был полностью здоров. Саша всегда бился, сражался в каждой игре до конца. В том сезоне был локаут, и в чемпионате России играло много звезд НХЛ. Вот он посмотрел на них, прикинул свой уровень на их фоне и понял, что ему самому уже можно туда ехать и играть".

После великолепного сезона в "Динамо" Овечкин еще и выиграл бронзовую медаль чемпионата мира 2005 года. "На чемпионате мира в Вене я поставил Овечкина, Малкина и Афиногенова первым звеном, и мы выиграли бронзовые медали. В матче за третье место они шведов просто разорвали (матч закончился со счетом 6:3, Овечкин забросил шайбу и сделал две голевые передачи — прим. ТАСС)", — сказал Крикунов.

Карьера в НХЛ

Овечкин оформил дубль в первом же своем матче в НХЛ с "Коламбусом". Свой дебютный сезон россиянин закончил с 52 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами, став лучшим новичком сезона, опередив в этой номинации первый номер драфта 2005 года Сидни Кросби. Однако "Вашингтон" занял последнее место в дивизионе и в плей-офф не вышел.

Овечкин с самого начала карьеры за океаном пользовался огромной популярностью у поклонников хоккея со всего мира и еще большей у российских СМИ. Поклонники буквально сметали игровые свитера с фамилией хоккеиста с прилавков. "Когда сын приехал в НХЛ, не было и дня, чтобы ему не звонили, — вспоминает Татьяна Овечкина. — Я уже говорила: "Ребят, ну сколько же можно? Дайте парню отдохнуть, в НХЛ 30 команд, и в каждой есть российские игроки, ну пишите про них, что вы к Саше-то пристали?" Но все хотели про Овечкина писать, я защищала сына всеми силами, повторяла: "Хватит". Даже спрашивала: "А вам, что, зарплату не заплатят, если про Овечкина не напишете?" А сын реагировал так: "Мам, да пускай пишут что хотят, пусть люди зарабатывают деньги".

Лучшим для Овечкина стал сезон-2007/08. Именно тогда он начал регулярно играть в одном звене со шведским центральным нападающим Никласом Бэкстрёмом, проводившим дебютный сезон. По итогам регулярного чемпионата Овечкин забросил 65 шайб, набрав 112 очков, и завоевал четыре индивидуальных приза: самый ценный игрок, лучший бомбардир, лучший снайпер и приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ. Также он побил рекорд по заброшенным шайбам за сезон для левых крайних нападающих. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Люку Робитайлу (63 шайбы). В этом же сезоне "Вашингтон" впервые с 2003 года попал в плей-офф, где в первом раунде в семи матчах уступил "Филадельфии".

Понимая, насколько российский форвард важен для "Вашингтона", клуб в январе 2008 года подписал с ним рекордный для российских игроков контракт сроком на 13 лет на сумму $124 млн. Для сравнения: в 2010 году Илья Ковальчук подписал контракт с "Нью-Джерси" сроком на 15 лет, но уже в 2013 году завершил свое выступление в НХЛ, подписав четырехлетнее соглашение с петербургским СКА.

"Индивидуальных наград у Саши много, он прекрасно умеет правильно настраиваться, восстанавливаться, работать, — рассказывает мать хоккеиста. — Не каждому спортсмену могут дать такой хороший контракт, столько игрового времени — Саша хорошо себя показывает в жизни и на льду, и все это в сочетании приводит к хорошим результатам. Не случайно его любит почти вся молодежь не только в России, но и за рубежом, его есть за что любить".

Рубеж в 1000 матчей

За время своего выступления в НХЛ Овечкин семь раз попадал в символическую сборную звезд НХЛ, шесть раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата и однажды — лучшим бомбардиром. Принимал участие в семи Матчах звезд, трижды выигрывал приз самому ценному игроку чемпионата и был включен в список 100 величайших игроков в истории НХЛ. В 2017 году Овечкин преодолел рубеж в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах и 600 заброшенных шайб. В понедельник россиянин сыграл тысячный матч в НХЛ. Нет у Овечкина лишь главной регалии — Кубка Стэнли.

"Тысячный матч для меня как рядовой, особого значения этой цифре не придаю, — признается Татьяна Овечкина. — Конечно, это здорово, не каждому удается добиться такого показателя и завоевать столько индивидуальных призов. К сожалению, пока не удается выиграть Кубок Стэнли. Хоккей — командный вид спорта. Пока не складывается, чего-то не хватает. Мы все очень надеемся и хотим этого трофея, все ребята в команде стараются, но пока не складывается, и это очень жалко".

Обладатель Кубка Стэнли тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар отмечает уникальность Овечкина. "Играть на таком уровне и достичь такой отметки в 32 года — это здорово, — говорит Гончар. — Овечкину больше подходит североамериканский стиль игры, там площадки маленького размера, которые идеальны для его стиля. Поэтому здесь Саша добивается большего успеха, чем на площадках большего размера. В НХЛ он уже стал тем человеком, который многого добился. Недавно забил 600-ю шайбу, что уже достойно уважения. Он провел на очень высоком уровне все сезоны в НХЛ. Думаю, Овечкин будет дальше двигаться и работать в этом направлении, а также сможет побить еще несколько подобных рекордов в НХЛ".

По словам олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли, главного тренера "Сочи" Сергея Зубова, он рад, что еще один российский игрок добрался до отметки в 1000 матчей в НХЛ. "Это важный рубеж, и далеко не у каждого есть возможность достичь его. Александр является ключевым человеком в своей команде и по праву считается лидером "Вашингтон Кэпиталс". Овечкин — большой игрок, который уже вписал свое имя в историю своего клуба и всей лиги. Желаю ему не останавливаться на достигнутом, ставить новые рекорды и помочь команде выиграть Кубок Стэнли", — подытожил он.

"Вашингтон" уже обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли текущего сезона. Плей-офф НХЛ 2018 года начнется 10 апреля и продлится до июня.

Артем Крук