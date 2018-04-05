ЦСКА сыграет с "Химками" в 1/4 финала баскетбольной Евролиги

ТАСС, 5 апреля. Подмосковные "Химки" сыграют с московским ЦСКА в серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Об этом стало известно по итогам заключительного для "Химок" матча регулярного чемпионата с испанской "Барселоной", в котором российский клуб проиграл в гостях со счетом 82:86.

"Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице с 16 победами в 30 матчах. Согласно регламенту, на стадии 1/4 финала команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата первое место (ЦСКА с 24 победами выиграл регулярный чемпионат), в следующей стадии турнира проведет матчи против клуба с 8-й позиции. Первый матч серии до трех побед пройдет 17 апреля в Москве.

Российские клубы впервые сыграют друг с другом в рамках матчей на вылет Евролиги с сезона-2015/16, когда в полуфинале встретились ЦСКА и "Локомотив-Кубань". Тогда ЦСКА одержал победу над краснодарской командой со счетом 88:81, а в финале обыграл турецкий "Фенербахче" (101:96). "Локомотив-Кубань" занял третье место, победив испанскую "Басконию" (85:75).