Российские теннисисты сыграют в "Лужниках" с австрийцами в матче Кубка Дэвиса

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мужская сборная России по теннису сыграет в Москве с командой Австрии в матче второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. Победитель в сентябре поборется за путевку в Мировую группу в сезоне 2019 года.

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев сделал ставку в одиночных поединках на 21-летнего Андрея Рублева (35-й номер мирового рейтинга) и Даниила Медведева (49), который на год старше. В состав команды также вошли Карен Хачанов (40-я ракетка мира), Евгений Донской (85) и Роман Сафиуллин, который занимает место лишь в четвертой сотне мирового рейтинга.

Лидеры сборной Австрии заметно уступают россиянам в рейтинге. Себастьян Офнер занимает 141-ю строчку, Деннис Новак - 195-ю. В состав команды Австрии также входят 36-летний Юрген Мельцер, который в свое время дошел до полуфинала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") и побеждал на Уимблдоне и Открытом чемпионате США в парном разряде, и еще два специалиста по парным выступлениям, - Филлипп Освальд и Тристан-Самуэль Вайсборн.

Накануне состоялась жеребьевка, по ее итогам матч в пятницу откроют одиночные встречи между Рублевым и Новаком, а также Медведевым и Офнером. В субботу в парной встрече Донской и Хачанов сыграют против Мельцера и Освальда, а затем состоятся поединки между Рублевым и Офнером, а также Медведевым и Новаком.

"Состав у нас ровный, мог играть любой. Медведев прошел лучше акклиматизацию, его участие не вызывало сомнений", - отметил Тарпищев. По словам капитана сборной Австрии, известного теннисиста девяностых Штефана Коубека, он не удивлен выбором игроков соперника на одиночные встречи. "Думаю, что выбор пал на более свежих игроков. На бумаге россияне выглядят фаворитами, поэтому формат из трех сетов для нас более приемлем и дает нам больше шансов", - рассказал Коубек.

Матч пройдет на твердом покрытии на корте Малой спортивной арены "Лужников". Начало пятничных встреч - 16:00 мск, в субботу игровой день стартует в 14:00. Победитель в сентябре сыграет в стыковом матче за право выступить в Мировой группе в 2019 году, возможные соперники на следующей стадии - сборные Великобритании, Австралии, Швейцарии, Сербии, Канады, Нидерландов, Японии и Венгрии.

Первый матч сезона для команды Тарпищева

В нынешнем сезоне сборная России проведет первый матч, тогда как австрийцы в феврале в первом круге Европейско- африканской зоны разгромили команду Белоруссии - 5:0. Российские теннисисты в прошлом году вернулись в Мировую группу спустя пять лет, однако в 1/8 финала уступили со счетом 1:4 сербам, а затем проиграли и стыковой матч венграм, вновь отправившись в Европейско-африканскую зону. В 2002-м и 2006-м сборная России становилась обладателем Кубка Дэвиса, еще трижды уступала в финалах.

Австрийская команда выбыла из Мировой группы в 2013 году, а годом ранее австрийцы даже вышли в 1/4 финала, сумев на первой стадии обыграть сборную России. Лучшим результатом австрийцев остается полуфинал Кубка Дэвиса в 1990 году, когда им для успеха в матче с соперниками из США не хватило двух побед Томаса Мустера - над Майклом Чангом и Андре Агасси.

В ближайшие выходные дни также пройдут четвертьфинальные матчи в Мировой группе. В Генуе сыграют сборные Италии и Франции, в Валенсии - Испании и Германии, в Вараждине - Хорватии и Казахстана, в Нэшвилле - США и Бельгии.

Розыгрыш Кубка Дэвиса является чемпионатом мира по теннису среди мужских команд и разыгрывается с 1900 года. Изначально трофей оспаривали сборные Великобритании и США, затем к участникам присоединились теннисисты из Австралии, сейчас за трофей борются порядка 150 команд. Рекордные 32 раза Кубок Дэвиса выигрывала команда США, 28 титулов у австралийцев, по 10 - у команд Великобритании и Франции, которая завоевала трофей в прошлом году, в финале обыграв соперников из Бельгии.