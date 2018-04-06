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Гончаренко: ЦСКА выбрал правильную тактику, несмотря на крупное поражение от "Арсенала"

Спорт
6 апреля, 0:20 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, апреля. /ТАСС

ЦСКА со счетом 1:4 уступил английскому "Арсеналу" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© Абель Ф. Рос

ЛОНДОН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Московский футбольный клуб ЦСКА выбрал правильную тактику в матче Лиги Европы против лондонского "Арсенала", несмотря на крупное поражение. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

ЦСКА со счетом 1:4 уступил английскому "Арсеналу" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

"По ходу всей игры мне казалось, что мы найдем свой ритм, но так его и не поймали. Счет крупный, но мы понимали, к кому приехали. Мы играли в очень открытый футбол, было жарко у наших ворот. Считаю, тактика выбрана правильная, чтобы получить опыт, чтобы прогрессировали наши игроки в дальнейшем", - сказал Гончаренко.

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"Такой футбол очень нравится болельщикам. Надеюсь, похожее, но не с таким счетом увидим в Москве", - добавил белорусский специалист.

Тренер армейцев не стал оценивать шансы команды на выход в полуфинал. "Впереди у нас сложный матч с "Динамо" (9 апреля в чемпионате России - прим. ТАСС), шансы будем оценивать после этой игры. Нас можно понять, ведь нам нужно восстановится к игре чемпионата. Про "Арсенал" подумаем потом", - сказал он.

Ответная игра пройдет 12 апреля на "ВЭБ-Арене" в Москве.

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