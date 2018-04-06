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Футболисты "Атлетико" победили "Спортинг" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Спорт
6 апреля, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского клуба

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Футболисты мадридского "Атлетико"

Футболисты мадридского "Атлетико"

© AP Photo/Francisco Seco

ТАСС, 6 апреля. Испанский "Атлетико" одержал победу над португальским "Спортингом" со счетом 2:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы по футболу. Встреча прошла в Мадриде.

Голы забили Коке (1-я минута) и Антуан Гризманн (40).

Серия "Атлетико" без пропущенных голов на домашнем стадионе во всех турнирах достигла 800 минут, в последний раз команда Диего Симеоне пропускала дома 20 января текущего года в матче чемпионата Испании с "Жироной" (1:1).

Ответный матч пройдет в Лиссабоне 12 апреля.

В других первых матчах 1/4 финала итальянский "Лацио" дома обыграл австрийский "Ред Булл Зальцбург" со счетом 4:2, а немецкий "Лейпциг" также дома был сильнее французского "Марселя" - 1:0.

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