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Полиция арестовала четырех фанатов за беспорядки до игры Лиги Европы между "Лионом" и ЦСКА

Спорт
5 апреля, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Встреча прошла 15 марта и завершилась победой армейцев со счетом 3:2

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. Французская полиция арестовала четырех болельщиков, которые участвовали в беспорядках перед ответным матчем 1/8 финала футбольной Лиги Европы между московским ЦСКА и "Лионом". Об этом сообщает газета L'Equipe.

Три человека во время допроса сознались, что бросали в полицию до начала игры пиротехнические изделия, четвертый подозревается в нападении на полицейского. Все четверо должны будут явиться в суд в четверг для разбирательств. В результате инцидента, который произошел 15 марта, 13 полицейских получили ранения.

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Ранее СМИ сообщали, что "Лион" может быть исключен из еврокубков из-за беспорядков. Французский клуб был условно отстранен от участия в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сроком на один сезон с испытательным сроком в два года после событий, произошедших во французском городе в апреле 2017 года. Тогда во время матча 1/4 финала Лиги Европы "Лион" - "Бешикташ" в городе и на стадионе "Парк Олимпик" произошли беспорядки с участием болельщиков двух команд. В случае повторного нарушения в течение двух лет санкция в виде отстранения клуба на один сезон должна быть применена.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу ЦСКА, по итогам двух матчей российская команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где встретится с лондонским "Арсеналом".

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