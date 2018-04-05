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ЦСКА разгромно проиграл "Арсеналу" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы

Спорт
5 апреля, 23:55 дата обновления: 6 апреля, 0:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу лондонского клуба

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Российский ЦСКА со счетом 1:4 уступил английскому "Арсеналу" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

В составе победителей дублем отметились Аарон Рэмзи (9-я, 28-я минуты) и Александр Ляказетт (23 - с пенальти, 35), у ЦСКА ударом со штрафного отличился Александр Головин (15).

ЦСКА во второй раз пропустил четыре гола в первом тайме матча в еврокубках, впервые подобное случилось в сентябре 2014 года во встрече группового раунда Лиги чемпионов против итальянской "Ромы" в Риме (1:5). Армейцы в десятый раз потерпели крупное поражение в европейских турнирах.

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Для ЦСКА это поражение стало шестым подряд в матчах с английскими командами в еврокубках, всего российский клуб играл против команд из Англии 20 раз (три победы, пять ничьих и 12 поражений). "Арсенал" одержал восьмую победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, что является лучшим показателем среди всех команд.

"Арсенал" и ЦСКА уже встречались между собой в 2006 году, тогда команды сыграли две встречи на групповой стадии Лиги чемпионов. Российский клуб победил на своем поле (1:0) благодаря мячу Даниэла Карвальо, через две недели в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья.

Ответная игра пройдет 12 апреля на "ВЭБ-Арене" в Москве. Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 16 мая на стадионе "Парк Олимпик" во французском Лионе. Победитель Лиги Европы сезона-2017/18 получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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