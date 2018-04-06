Агент: лондонский "Арсенал" может принять решение по Головину после матчей ЛЕ с ЦСКА

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Лондонский "Арсенал" может принять окончательное решение по трансферу российского полузащитника ЦСКА Александра Головина после матчей Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал агент Шандор Варга, специализирующийся на английском футболе.

В четверг ЦСКА на выезде проиграл лондонскому клубу со счетом 1:4 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Головин забил единственный гол армейцев со штрафного удара на 15-й минуте встречи. Ответная игра пройдет на "ВЭБ-Арене" в Москве 12 апреля.

"После матча еще ни с кем не говорил, только поздравил Арсена Венгера (главный тренер "Арсенала" - прим. ТАСС) с победой. Головин очень хорошо сыграл, забил красивый гол. "Арсенал" следит за ним уже почти два года, поэтому, думаю, эти две игры должны стать хорошим шансом, чтобы стороны приняли решение", - сказал Варга.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что "Арсенал" рассматривает возможность приобретения 21-летнего Головина. Источники утверждали, что в российском полузащитнике заинтересован лично Венгер.

Полузащитник перешел в ЦСКА в 2012 году, в 2015-м дебютировал в основной команде клуба. За ЦСКА Головин провел 78 встреч, забив 10 мячей. На его счету также 17 игр за сборную России, в которых он отметился двумя голами.

В составе юниорской сборной Головин стал победителем чемпионата Европы среди юношей до 17 лет в 2013 году, с молодежной сборной футболист завоевал серебро на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет (2015).