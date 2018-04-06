Российский теннисист Медведев победил австрийца Офнера во второй игре матча Кубка Дэвиса

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл австрийца Себастиана Офнера во второй игре матча второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Счет в матче стал равным - 1-1. В следующей игре в субботу Евгений Донской и Карен Хачанов сыграют с Юргеном Мельцером и Филиппом Освальдом в парном разряде.

Победитель матча Россия - Австрия в сентябре сыграет в стыковом матче за право выступить в Мировой группе в 2019 году.