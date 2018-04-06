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Перегудов: стадион "Динамо" готов принять один из следующих матчей сборной РФ по футболу

Спорт
6 апреля, 19:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В пятницу президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал ТАСС, что матч сборных России и Турции пройдет на другой арене

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Руководитель проекта "ВТБ Арена Парк" Андрей Перегудов

Руководитель проекта "ВТБ Арена Парк" Андрей Перегудов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Стадион "Динамо" готов стать местом проведения одного из следующих товарищеских матчей сборной России по футболу. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

В пятницу президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал ТАСС, что матч сборных России и Турции, исходя из соображений безопасности, а также степени готовности объекта, пройдет не на стадионе "Динамо", как планировалось ранее.

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"На встрече с коллегами из РФС мы подтвердили готовность принять одну из следующих игр национальной сборной на нашем легендарном стадионе и таким образом достойно отметить его возвращение в строй после серьезной реконструкции", - сказал Перегудов.

Как ранее стало известно ТАСС, основной вариант для переноса - стадион ЦСКА. Однако для этого РФС должен получить разрешение от Международной федерации футбола, так как к этому времени арена, которая будет использоваться как одна из тренировочных площадок чемпионата мира, будет находиться в ее ведении.

Матч со сборной Турции 5 июня станет для команды России последним перед стартом чемпионата мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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