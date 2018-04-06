Легков заявил, что последние два года борьбы за честное имя отняли у него много сил

ТАСС, 6 апреля. Российский лыжник Александр Легков, который в пятницу объявил о завершении спортивной карьеры, признался, что последние два года его карьеры прошли в борьбе за честное имя и отняли слишком много сил. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

"Последние два года борьбы за свое честное имя отняли слишком много сил. Учитывая, сколько достойных молодых лыжников приходят нам на смену, я ухожу из сборной со спокойной душой и словами благодарности ребятам и девчонкам, которые, выигрывая медали, говорили, что делают это и для нас, отстраненных", - написал Легков.

Также Легков отметил, что 8 апреля примет участие в Югорском марафоне.

Дорогие мои друзья, болельщики, подписчики. Сегодня на премии «Спортивная Элита ХМАО» я объявил о том, что завершаю свою международную карьеру. Последние два года борьбы за свое честное имя отняли слишком много сил. А учитывая, сколько достойных молодых лыжников приходят нам на смену, я ухожу из сборной со спокойной душой, и словами благодарности ребятам и девчонкам, которые, выигрывая медали, говорили что делают это и для нас, отстраненных. Многие издания сейчас просят меня об интервью, но на протяжении всей моей карьеры меня очень поддерживали каналы сначала России-2, затем Матч-ТВ. И первый комментарий я дам именно им. 8-го апреля я бегу Югорский марафон, @trifanov его ведёт. А вечером - общаемся в эфире Матч-ТВ. Публикация от Alexander Legkov (@alexanderlegkov) 6 Апр 2018 в 9:25 PDT

Легков на Играх в Сочи одержал победу на дистанции 50 км свободным стилем и стал вторым в составе эстафеты. Также на его счету серебро (2007 год) и бронза (2013 год) чемпионатов мира. В сезоне-2012/13 он стал победителем престижной лыжной многодневки "Тур де Ски".

В минувшем олимпийском сезоне Легков не выступал по причине временного отстранения, которое было наложено в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. В ноябре дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала его результаты в Сочи, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию россиянина, вернув ему олимпийские награды.