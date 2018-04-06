"Газпром-медиа" опроверг информацию о глобальных сокращениях штата на "Матч ТВ"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сокращения сотрудников в субхолдинге ГПМ "Матч" не носят масштабного характера и связаны с оптимизацией бэк-офисных функций, информация СМИ о глобальных сокращениях не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

Ранее РБК сообщил о поэтапном сокращении штата на телеканале "Матч ТВ", начиная с ноября 2017 года. По данным РБК, к настоящему моменту упразднены сразу несколько департаментов и служб вещателя, в частности, финансов, юридический, аналитики и программирования, их функции перешли субхолдингу "ГПМ Развлекательное ТВ".

"Сообщение РБК о сокращении с ноября прошлого года штата спортивного телеканала и связанных с ним структур на 20-30% не соответствует действительности", - сказали ТАСС в пресс-службе "Газпром-медиа".

Представитель холдинга отметил, что "сокращение персонала субхолдинга ГПМ "Матч" произошло, но в кратно меньшем объеме". По его словам, кадровое решение было связано "с оптимизацией бэк-офисных функций и лишь незначительно затрагивает программирование и продвижение канала". Оптимизация не повлекла существенных изменений в программной сетке телеканала.

В октябре 2017 года "Матч ТВ" был передан в управление субхолдинга "Газпром-медиа развлекательное телевидение" (ООО "ГПМ РТВ"). Тогда же холдинге заявили, что смена модели управления позволит оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность.