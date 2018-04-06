Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром-медиа" опроверг информацию о глобальных сокращениях штата на "Матч ТВ"

Спорт
6 апреля, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы
На съемках телепередачи на телеканале "Матч ТВ" в телецентре "Останкино"

На съемках телепередачи на телеканале "Матч ТВ" в телецентре "Останкино"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сокращения сотрудников в субхолдинге ГПМ "Матч" не носят масштабного характера и связаны с оптимизацией бэк-офисных функций, информация СМИ о глобальных сокращениях не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

Ранее РБК сообщил о поэтапном сокращении штата на телеканале "Матч ТВ", начиная с ноября 2017 года. По данным РБК, к настоящему моменту упразднены сразу несколько департаментов и служб вещателя, в частности, финансов, юридический, аналитики и программирования, их функции перешли субхолдингу "ГПМ Развлекательное ТВ".

"Сообщение РБК о сокращении с ноября прошлого года штата спортивного телеканала и связанных с ним структур на 20-30% не соответствует действительности", - сказали ТАСС в пресс-службе "Газпром-медиа".

Представитель холдинга отметил, что "сокращение персонала субхолдинга ГПМ "Матч" произошло, но в кратно меньшем объеме". По его словам, кадровое решение было связано "с оптимизацией бэк-офисных функций и лишь незначительно затрагивает программирование и продвижение канала". Оптимизация не повлекла существенных изменений в программной сетке телеканала.

В октябре 2017 года "Матч ТВ" был передан в управление субхолдинга "Газпром-медиа развлекательное телевидение" (ООО "ГПМ РТВ"). Тогда же холдинге заявили, что смена модели управления позволит оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
2
США ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Новые санкции США. Кто вошел в черный список
5
Биография народного артиста РФ Владимира Машкова
6
Захарова: Лондон должен официально объясниться по поводу визы для Виктории Скрипаль
7
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости