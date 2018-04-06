UFC: болельщики смогут вернуть деньги за купленные билеты на турнир в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Болельщики смогут сдать билеты и получить свои деньги обратно после изменения состава главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель организации Виктория Конлан.

"Болельщики смогут вернуть билеты и получить деньги с учетом изменения программы турнира", - сказала Конлан.

Изначально россиянин Хабиб Нурмагомедов должен был провести титульный бой на турнире UFC 223 в Нью-Йорке с американцем Тони Фергюсоном, однако менее чем за неделю до боя американец получил повреждение колена и снялся с поединка. На замену Фергюсону был вызван соотечественник Фергюсона Макс Холлоуэй, который не сумел уложиться в весовую категорию на церемонии взвешивания в пятницу, после чего врачи запретили ему участвовать в турнире.

Позднее UFC принял решение заменить Холлоуэя другим американским бойцом Энтони Петтисом, однако тот отказался от боя из-за того, что организация не смогла удовлетворить его финансовые требования. В результате руководство UFC приняло решение провести титульный бой в легком весе между Нурмагомедовым и американцем Элом Яквинтой.

Турнир UFC 223 пройдет в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 апреля.