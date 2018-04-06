UFC подтвердил, что Яквинта заменит Холлоуэя в титульном бою с Нурмагомедовым

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подтвердил, что американец Эл Яквинта заменит американца Макса Холлоуэя в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель UFC Виктория Конлан.

"Поединок подтвержден. Это будет титульный пятираундовый бой", - сказала Конлан.

Изначально Нурмагомедов должен был провести титульный бой на турнире UFC 223 в Нью-Йорке с американцем Тони Фергюсоном, однако менее чем за неделю до боя американец получил повреждение колена и снялся с поединка. На замену Фергюсону был вызван Холлоуэй, который не сумел уложиться в весовую категорию на церемонии взвешивания в пятницу, после чего врачи запретили ему участвовать в турнире.

Позднее UFC принял решение заменить Холлоуэя другим американским бойцом Энтони Петтисом. С первого раза американец также не сумел сделать вес, однако ему было дано два часа для того, чтобы уложиться в весовую категорию. Позднее стало известно об отказе Петтиса участвовать в повторной процедуре взвешивания из-за того, что организация не смогла удовлетворить его финансовые требования на поединок.

Яквинта, который на турнире UFC 223 должен был провести поединок с американцем Полом Фелдером, одержал 13 побед, в том числе восемь досрочно, и потерпел три поражения. Бой Нурмагомедова и Яквинты пройдет в ночь на 8 апреля.