Петтис не смог сделать вес с первой попытки перед боем с Нурмагомедовым

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боец смешанного стиля Энтони Петтис не смог уложиться в рамки весовой категории с первой попытки перед поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223 в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы UFC.

Петтис заменит американца Макса Холлоуэя, который снят с турнира UFC 223 по решению врачей. Изначально Петтис должен был провести бой с Майклом Кьезой. Однако Кьеза получил раны лица в результате нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира после пресс-конференции. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк и медицинский департамент UFC не допустили Кьезу до поединка.

При первом взвешивании вес бойца составил 155,2 фунта (70,4 кг) при норме в 155 фунтов (70,3 кг). "У Петтиса сейчас есть два часа, чтобы сделать вес, поскольку он не уложился в рамки категории для боя за чемпионский титул. Но к поединку он допущен", - сказал собеседник агентства.

Согласно регламенту, если боец не смог уложиться в весовую категорию перед проведением титульного поединка, то в случае победы над соперником он не становится чемпионом. При таком варианте титул становится вакантным. Однако в случае победы бойца, сделавшего вес, над соперником, который перевесил норму, таких ограничений не применяется.

Поединок Нурмагомедова и Холлоуэя должен был стать главным событием турнира, который пройдет в ночь с 7 на 8 апреля.