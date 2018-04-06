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Титул чемпиона UFC будет стоять на кону в бою Нурмагомедов - Петтис

Спорт
6 апреля, 17:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Петтис заменит американца Макса Холлоуэя, который снят с турнира UFC 223 по решению врачей

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© John Locher/AP

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. На кону поединка между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и американцем Энтони Петтисом будет титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Мы согласились на бой с Петтисом, он будет титульным. По сумме контракта Петтис уже будет договариваться индивидуально с UFC", - сказал Магомедов.

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Петтис заменит американца Макса Холлоуэя, который снят с турнира UFC 223 по решению врачей. Изначально Петтис должен был провести бой с Майклом Кьезой. Однако Кьеза получил раны лица в результате нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира после пресс-конференции. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк и медицинский департамент UFC не допустили Кьезу до поединка.

Изначально Нурмагомедов должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном, но тот получил травму и был снят с поединка. За шесть дней до боя его заменил Холлоуэй, однако и он был снят с турнира по решению врачей во время процедуры взвешивания. Американец не смог с первого раза сделать вес, он хотел продолжить процедуру сгонки веса, однако врачи ему это запретили.

В активе Нурмагомедова 25 побед (16 досрочно) и ни одного поражения. На счету Петтиса 20 побед (16 лосрочно) и семь поражений.

Турнир UFC 223 пройдет в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 апреля.

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