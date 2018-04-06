Нурмагомедов дал согласие на бой с Петтисом на турнире UFC

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов дал согласие провести бой против американца Энтони Петтиса. Об этом ТАСС сообщил представитель клуба Eagles MMA Арслан Доциев.

Петтис заменит американца Макса Холлоуэя, который снят с турнира UFC 223 по решению врачей. Изначально Петтис должен был провести бой с Майклом Кьезой. Однако Кьеза получил раны лица в результате нападения ирландского бойца Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира после пресс-конференции. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк и медицинский департамент UFC не допустили Кьезу до поединка.

"Все подтверждено", - сообщил ТАСС пресс-атташе клуба Eagles MMA Арслан Доциев.

Изначально Нурмагомедов должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном, но тот получил травму и был снят с поединка. За шесть дней до боя его заменил Холлоуэй, однако и он был снят с турнира по решению врачей во время процедуры взвешивания. Американец не смог с первого раза сделать вес, он хотел продолжить процедуру сгонки веса, однако врачи ему это запретили.