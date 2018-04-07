Хоккеист "Тампы" Кучеров назвал 100 набранных очков в сезоне НХЛ особенным достижением

ТАСС, 7 апреля. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров назвал особенным достижением 100 набранных им очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова игрока приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В матче против "Баффало" 24-летний игрок отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. С учетом этих результативных действий на счету хоккеиста 100 очков (39 шайб + 61 передача).

"Я бы не добился этого без партнеров, - отметил Кучеров. - Набрать 100 очков удается не каждый год. Это особенное достижение, которое я запомню на всю оставшуюся жизнь".

Хоккеист провел 79-ю игру в текущем регулярном чемпионате. Нынешний сезон уже стал для него лучшим по результативности в карьере, в прошлом регулярном чемпионате он набрал 85 очков (40+45) в 74 матчах.

Кучеров стал шестым представителем России, разменявшим рубеж в 100 набранных очков в одном регулярном чемпионате НХЛ. Ранее это четырежды удавалось Александру Овечкину, трижды - Евгению Малкину, по два раза - Александру Могильному, Павлу Буре и Сергею Федорову.