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Хоккеист "Тампы" Кучеров назвал 100 набранных очков в сезоне НХЛ особенным достижением

Спорт
7 апреля, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата российский хоккеист забросил 39 шайб и отдал 61 результативную передачу

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP/Jason Behnken

ТАСС, 7 апреля. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров назвал особенным достижением 100 набранных им очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова игрока приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В матче против "Баффало" 24-летний игрок отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. С учетом этих результативных действий на счету хоккеиста 100 очков (39 шайб + 61 передача).

"Я бы не добился этого без партнеров, - отметил Кучеров. - Набрать 100 очков удается не каждый год. Это особенное достижение, которое я запомню на всю оставшуюся жизнь".

Хоккеист провел 79-ю игру в текущем регулярном чемпионате. Нынешний сезон уже стал для него лучшим по результативности в карьере, в прошлом регулярном чемпионате он набрал 85 очков (40+45) в 74 матчах.

Кучеров стал шестым представителем России, разменявшим рубеж в 100 набранных очков в одном регулярном чемпионате НХЛ. Ранее это четырежды удавалось Александру Овечкину, трижды - Евгению Малкину, по два раза - Александру Могильному, Павлу Буре и Сергею Федорову.

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