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Россияне уступили австрийцам, потеряв шансы на выход в Мировую группу Кубка Дэвиса - 2019

Спорт
7 апреля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

После победы Юргена Мельцера над Евгением Донским счет в матче стал 3-1 в пользу австрийцев, последняя встреча противостояния уже не будет иметь турнирного значения

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Евгений Донской

Евгений Донской

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение от австрийца Юргена Мельцера в четвертой игре матча второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. Россияне потеряли шансы в сентябре побороться за выход в Мировую группу.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу 36-летнего австрийца. За несколько часов до начала матча Мельцер и Филлипп Освальд победили россиян Андрея Рублева и Карена Хачанова в парной игре.

Таким образом, австрийцы вышли вперед со счетом 3-1 и обеспечили себе победу в противостоянии. На субботу был запланирован матч между Даниилом Медведевым и Деннисом Новаком. После поражения Донского данная встреча лишена турнирного значения.

В сентябре австрийцы сыграют в стыковом матче за право принять участие в Мировой группе в 2019 году. Россияне потеряли место в элитном дивизионе Кубка Дэвиса в прошлом году, сначала проиграв сербам в первом круге, а затем уступив венграм в стыковом матче.

Сборная России последний раз побеждала в Кубке Дэвиса в 2006 году.

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