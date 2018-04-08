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Американец Хёрд объединил титулы чемпиона мира WBA и IBF

Спорт
8 апреля, 9:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

В лас-Вегасе американец победил кубинца Эрисланди Лару по очкам

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ТАСС, 8 апреля. Американец Джаррет Хёрд защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он выиграл у американца Джарретта Хёрда по очкам с разногласием судей.

В заключительном раунде Лара побывал в нокдауне. Двое судей отдали победу американцу - 114:113, 114:113, третий с таким же счетом - кубинцу.

27-летний Хёрд во второй раз защитил пояс IBF, которым владеет с 2017 года. Он не знает поражений на профессиональном ринге - 22 победы (15 нокаутом).

34-летний Лара не сумел в шестой раз защитить пояс WBA, которым владел с 2014 года. В его послужном списке теперь 25 побед (14 нокаутом), 3 поражения, 2 ничьи.

За этот поединок Лара заработал 1 млн долларов, Хёрд - 500 тысяч.

Дигейл вернул пояс чемпиона мира

В другом поединке вечера британец Джеймс Дигейл выиграл у американца Калеба Тро по очкам единогласным решением судей и вернул титул чемпиона мира IBF в весе до 76,2 кг. Все трое судей отдали победу британцу - 117:110, 114:113, 114:113. Спортсмены впервые встретились в декабре прошлого года, и тогда победу по очкам одержал Тро.

В послужном списке 32-летнего Дигейла теперь 24 победы (14 нокаутом), 2 поражения, 1 ничья. В активе 34-летнего Тро - 29 побед (18 нокаутом), 4 поражения, 2 ничьи. За этот поединок Дигейл и Тро заработали по 300 тысяч долларов. Британцу теперь предстоит встретиться с временным чемпионом мира по версии IBF венесуэльцем Хосе Ускатеги.

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