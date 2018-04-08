Кэмпбелл: Англия ждет яркой игры от сборной на ЧМ-2018 даже при плохом результате

ВОЛГОГРАД, 8 апреля. /ТАСС/. Англия ждет яркой игры от национальной команды по футболу на чемпионате мира 2018 года, даже если она не добьется хорошего результата. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл.

На чемпионате мира 2014 года в Бразилии англичане не вышли из группы с командами Коста-Рики, Уругвая и Италии. На чемпионате Европы - 2016 сборная Англии проиграла команде Исландии в 1/8 финала (1:2).

"Больших ожиданий от сборной в Англии нет. Но страна хочет яркого выступления. Даже если сборная проиграет, болельщики хотят видеть яркую индивидуальную и командную игру, потому что на последних турнирах этого не было", - подчеркнул Кэмпбелл.

Кэмпбелл отметил, что у англичан хорошая атака, но при этом есть серьезные проблемы в обороне и вратарской линии. "Есть ряд футболистов, которые могут показать яркую игру в атаке - Рахим Стерлинг, Гарри Кейн, Делли Али, Джейми Варди. Однако оборона вызывает вопросы, как и вратарская линия. Над этим нужно серьезно поработать в оставшееся время", - сказал Кэмпбелл.

Кэмпбелл провел 73 матча за сборную Англии в период с 1996 по 2007 год. По итогам чемпионата мира 2002 года он вошел в символическую сборную турнира.