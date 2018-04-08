Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Локомотив" победил "Ростов" и сохранил лидерство в чемпионате России по футболу

Спорт
8 апреля, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Единственный гол в матче забил нападающий москвичей Джефферсон Фарфан

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джефферсон Фарфан

Джефферсон Фарфан

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 1:0 одержал победу над "Ростовом" в домашнем матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Единственный гол на 47-й минуте забил перуанский нападающий Джефферсон Фарфан. "Ростов" не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате. Встреча первого круга между этими командами также завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

В турнирной таблице "Локомотив" сохранил первое место, набрав 52 очка в 24 матчах. "Ростов" с 27 очками после 25 игр идет 13-м.

В следующем матче "Локомотив" на выезде 14 апреля сыграет с московским "Динамо", "Ростов" 15 апреля примет "СКА-Хабаровск".

{{table.caption}}

{{table.header['cell'+$index]}}
{{row['cell'+$index]}}

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Захарова: Запад с помощью санкций реализует стратегию давления на Россию
4
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
5
Пенс заявил, что вместе с Трампом пристально следит за ситуацией в Сирии
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости