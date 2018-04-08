"Локомотив" победил "Ростов" и сохранил лидерство в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 1:0 одержал победу над "Ростовом" в домашнем матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Единственный гол на 47-й минуте забил перуанский нападающий Джефферсон Фарфан. "Ростов" не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате. Встреча первого круга между этими командами также завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

В турнирной таблице "Локомотив" сохранил первое место, набрав 52 очка в 24 матчах. "Ростов" с 27 очками после 25 игр идет 13-м.

В следующем матче "Локомотив" на выезде 14 апреля сыграет с московским "Динамо", "Ростов" 15 апреля примет "СКА-Хабаровск".

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