Борис Михайлов: удача оказалась на стороне ЦСКА в серии плей-офф КХЛ с петербургским СКА

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Игрокам ЦСКА повезло в шестом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.

В воскресенье ЦСКА дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл СКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал турнира.

"Серия получилась очень хорошей и острой по накалу борьбы. Обе команды проявили характер и мастерство, но повезло сильнейшему. Ларс Юханссон (голкипер ЦСКА - прим. ТАСС) очень хороший вратарь, отыграл сегодня и в прошлой игре достойно", - сказал Михайлов.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с казанским "Ак Барсом". "Я не гадалка, чтобы говорить о шансах команд. Это два сильнейших клуба Западной и Восточной конференций на сегодняшний день, а они уже между собой разберутся. Гарантирую, что эта серия будет такой же интересной, как противостояние ЦСКА и СКА", - заключил Михайлов.

Первый матч финала Кубка Гагарина пройдет 14 апреля в Казани.