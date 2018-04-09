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Минспорт 16 апреля подведет итоги выступлений российских хоккеисток в олимпийском сезоне

Спорт
9 апреля, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане российские хоккеистки впервые в своей истории вышли в полуфинал

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Российские хоккеистки

Российские хоккеистки

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ 16 апреля обсудит результаты выступлений женских национальных хоккейных команд в олимпийском сезоне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерстве спорта РФ.

"Заседание экспертного совета, на котором будут обсуждаться выступления женских сборных России по хоккею, состоится 16 апреля", - сказала сотрудник пресс-службы.

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане российские хоккеистки впервые в своей истории вышли в полуфинал. В споре за путевку в финал россиянки проиграли команде Канады - 0:5, а в матче за бронзовые медали - сборной Финляндии со счетом 2:3. На проходившем в России мировом первенстве - 2018 для спортсменок не старше 18 лет россиянки также остались в шаге от медалей после того, как в матче за третье место проиграли канадкам - 1:5.

"Дата проведения экспертного совета, на котором будут обсуждаться результаты выступления мужских сборных, определится в мае после окончания чемпионата мира", - добавила собеседница ТАСС.

Российские хоккеисты, выступавшие на ОИ-2018 под олимпийским флагом, заняли в Пхёнчхане первое место.

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