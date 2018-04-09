Курашов переизбран на пост президента Федерации фристайла России

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов переизбран на новый срок. Это произошло на отчетно-выборной конференции организации, которая проходит в понедельник в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

Курашов был единственным претендентом на пост главы ФФР. Решение было принято единогласно.

Курашов возглавляет Федерацию фристайла России с мая 2016 года. Российские фристайлисты на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали две бронзовые награды. Сергей Ридзик стал третьим в ски-кроссе, Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике.

"Две медали - это достойный результат, весомый вклад в копилку команды на Олимпиаде. Фристайлисты по численности были вторыми после хоккеистов, что также говорит о хороших итогах нашей работы. Хочу поблагодарить спортсменов и тренеров за безукоризненное поведение, к вам не было ни одной претензии. Также хочется поблагодарить за оперативную подготовку к Играм", - сказал первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

Заместитель министра спорта Сергей Косилов высказал мнение, что федерация работает неплохо. "Она стала одной из успешных среди зимних федераций. Минспорт ждет от вас программу развития фристайла, это важный документ", - подчеркнул Косилов.