Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курашов переизбран на пост президента Федерации фристайла России

Спорт
9 апреля, 12:50 дата обновления: 9 апреля, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Решение было принято единогласно

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов переизбран на новый срок. Это произошло на отчетно-выборной конференции организации, которая проходит в понедельник в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

Курашов был единственным претендентом на пост главы ФФР. Решение было принято единогласно.

Смотрите также

Курашов будет единственным кандидатом на пост президента Федерации фристайла России

Курашов: сборная России по фристайлу входит в тройку сильнейших в мире

Курашов возглавляет Федерацию фристайла России с мая 2016 года. Российские фристайлисты на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали две бронзовые награды. Сергей Ридзик стал третьим в ски-кроссе, Илья Буров завоевал бронзу в лыжной акробатике.

"Две медали - это достойный результат, весомый вклад в копилку команды на Олимпиаде. Фристайлисты по численности были вторыми после хоккеистов, что также говорит о хороших итогах нашей работы. Хочу поблагодарить спортсменов и тренеров за безукоризненное поведение, к вам не было ни одной претензии. Также хочется поблагодарить за оперативную подготовку к Играм", - сказал первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

Заместитель министра спорта Сергей Косилов высказал мнение, что федерация работает неплохо. "Она стала одной из успешных среди зимних федераций. Минспорт ждет от вас программу развития фристайла, это важный документ", - подчеркнул Косилов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Еврокомиссия изучает последствия для ЕС санкций США против "Русала"
2
Медведев назвал новые антироссийские санкции США протекционизмом
3
Порошенко призвал бизнес и политиков ФРГ пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2"
4
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
5
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
6
Лавров прокомментировал авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4
7
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости