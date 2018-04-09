Лекции о ЧМ-2018 будут идти в выставочном центре на Брестской

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы решили включить курс лекций о ЧМ-2018 в программу выставочного центра "Дом на Брестской" по итогам голосования на портале "Активный гражданин". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

"По итогам голосования, прошедшего в проекте "Активный гражданин", планируется провести книжную выставку о метро, организовать курс лекций, посвященных ЧМ-2018, и обновить уникальную интерактивную карту Москвы. Всего в голосовании приняли участие практически 200 тыс. горожан", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

Большинство участников голосования (30%) посчитали, что тематика предстоящей книжной выставки должна касаться подземного мира города. 26% респондентов предпочли узнать на выставке "Москва встречает гостей чемпионата мира по футболу", как будут использоваться построенные объекты после первенства.

"Дом на Брестской" это конгрессно-выставочный центр ГБУ "Мосстройинформ", площадка для демонстрации планов градостроительного развития и результатов развития Стройкомплекса Москвы. Основная задача центра - проведение конгрессно-выставочных мероприятий в сфере градостроительства, архитектуры и дизайна.