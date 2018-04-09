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Реконструкция стадиона ФК "Кубань" завершится к июню 2018 года

Спорт
9 апреля, 17:30 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 9, апреля. /ТАСС

По данным министерства, были отремонтированы подтрибунные помещения, обновлены натуральный газон на основном поле и искусственное покрытие на тренировочном

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КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Реконструкция домашнего стадиона футбольного клуба "Кубань" в Краснодаре, которая ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, будет завершена к 1 июня. Об этом сообщила в понедельник журналистам министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

"По восточной стороне полностью завершают ремонт, к концу апреля ожидаем окончание реконструкции. К концу мая мы завершим беговые дорожки. Помимо реконструкции ведется еще капитальный ремонт", - сказала Чернова, уточнив, что остальные работы на стадионе были завершены ранее.

По данным министерства, были отремонтированы подтрибунные помещения (в том числе конференц-зал), обновлены натуральный газон на основном поле и искусственное покрытие на тренировочном, проведены другие работы. Чернова пояснила, что стадион "Кубань" был предложен как одна из площадок для размещения сборных во время чемпионата мира по футболу. Несмотря на то, что его не выбрала ни одна команда, деньги на его ремонт были выделены, и работы ведутся. "Это все постфутбольное наследие, наверное, даже важнее, чем если бы там выбрана была площадка", - считает министр.

По ее словам, реконструированный стадион будет использоваться для проведения различных мероприятий и состязаний. Например, в скором времени здесь планируется провести всероссийские соревнования по легкой атлетике.

Стадион был построен в 1960 году. На данный момент он вмещает 40 тыс. зрителей. Помимо основного футбольного поля имеется тренировочный газон и легкоатлетический комплекс.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик). Базы в станице Анапская и на стадионе "Кубань" не выбрала ни одна команда.

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