Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: бывший тренер дортмундской "Боруссии" Тухель подпишет контракт с ПСЖ

Спорт
9 апреля, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Назначение произойдет по окончании текущего сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 апреля. Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель возглавит французский футбольный клуб ПСЖ. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на интернет-портал Sportbuzzer.

По данным источника, контракт будет рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Назначение произойдет по окончании текущего сезона. Отмечается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи также рассматривал на этот пост тренера "Челси" Антонио Конте, "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, бывших наставников "Баварии" Карла Анчелотти и "Барселоны" Луиса Энрике.

Сейчас ПСЖ возглавляет испанец Унаи Эмери. Клуб занимает первое место в чемпионате Франции после 32 туров с 84 очками, опережая "Монако", идущего вторым, на 14 очков. В Лиге чемпионов ПСЖ выбыл на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому "Реалу" в обоих матчах (1:3, 1:2).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Сурков прогнозирует, что Россию ждет несколько веков "геополитического одиночества"
3
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
4
Де Мистура выступит в понедельник перед Совбезом ООН
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Удары США и союзников по объектам правительственных сил в Сирии. Досье
7
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости