СМИ: бывший тренер дортмундской "Боруссии" Тухель подпишет контракт с ПСЖ

ТАСС, 9 апреля. Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель возглавит французский футбольный клуб ПСЖ. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на интернет-портал Sportbuzzer.

По данным источника, контракт будет рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Назначение произойдет по окончании текущего сезона. Отмечается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи также рассматривал на этот пост тренера "Челси" Антонио Конте, "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, бывших наставников "Баварии" Карла Анчелотти и "Барселоны" Луиса Энрике.

Сейчас ПСЖ возглавляет испанец Унаи Эмери. Клуб занимает первое место в чемпионате Франции после 32 туров с 84 очками, опережая "Монако", идущего вторым, на 14 очков. В Лиге чемпионов ПСЖ выбыл на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому "Реалу" в обоих матчах (1:3, 1:2).