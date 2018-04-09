СМИ: российский хоккеист "Далласа" Радулов пропустит чемпионат мира в Дании

ТАСС, 9 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Александр Радулов не собирается выступать на чемпионате мира 2018 года. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания The Athletic Шон Шапиро.

"Радулов сказал, что он не собирается ехать на чемпионат мира", - написал Шапиро.

Radulov said he’s not going to worlds — Sean Shapiro (@seanshapiro) 9 апреля 2018 г.

"Даллас" в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 занял 10-е место и не смог выйти в плей-офф соревнований. Радулов в текущем сезоне провел за команду 82 матча, в которых отметился 27 заброшенными шайбами и 45 результативными передачами.

Нападающий последний раз играл за сборную России в 2015 году.

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе А сыграют с командами Франции, Австрии, Белоруссии, Чехии, Швейцарии, Словакии и Швеции.