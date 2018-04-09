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Выставка об истории стадиона "Фишт" в Сочи появится после проведения ЧМ-2018

Спорт
9 апреля, 21:01 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 9, апреля. /ТАСС

Выставку планировалось открыть к чемпионату мира, но имеется ряд ограничений, которые не позволили этого сделать

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Стадион "Фишт" на территории Олимпийского парка в Сочи

Стадион "Фишт" на территории Олимпийского парка в Сочи

© Артем Коротаев/ТАСС

КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Выставка об истории сочинского стадиона "Фишт" появится после проведения чемпионата мира по футболу, сообщила журналистам министр физкультуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

"[Стадионов, которые принимали] Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Кубок конфедераций, чемпионат мира - таких стадионов на пальцах пересчитать. Конечно, это интересно. У нас разработан дизайн-проект, который мы планируем воплотить на стадионе, [объект] будет посвящен этому. На мой взгляд, "Фишт" - один из интереснейших объектов, которые туристы должны посетить", - сказала Чернова.

Она уточнила, что выставку планировалось открыть к чемпионату мира, но имеется ряд ограничений, которые не позволили этого сделать. Например, во время турнира запрещено использование изображений олимпийских колец.

Министр также предложила организовать мини-музеи или памятные объекты на стадионах, которые будут использоваться как тренировочные базы команд. "Представьте, базы, на которых мы оставим символы команд - майки, например. Или сделаем стену, на которой они распишутся в духе "Спасибо Анапе", фотографии оставим - в любом случае что-то останется. И в таком месте будет интересно побывать", - уточнила она.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).

Стадион "Фишт" был построен к XXII зимним Олимпийским играм 2014 года, которые проходили в Сочи. Здесь проводились торжественные церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, в 2017 году он принял часть матчей Кубка конфедераций. Перед чемпионатом мира проведена реконструкция, объект будет способен вместить до 45 тыс. зрителей.

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