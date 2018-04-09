Дубль Ташаева принес московскому "Динамо" победу над ЦСКА в матче РФПЛ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
В составе "Динамо" отличился Александр Ташаев (11-я и 49-я минуты). За ЦСКА гол забил Федор Чалов (61), он впервые отличился за 14 проведенных матчей за армейцев в нынешнем сезоне.
ЦСКА прервал трехматчевую беспроигрышную серию. "Динамо" не проигрывает в шестой встрече подряд.
Команды провели между собой 183 матча. По количеству побед динамовцы теперь превосходят армейцев на два матча - 67-65, в 51 игре был зафиксирован ничейный результат.
"Динамо" поднялось на 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. ЦСКА занимает третью позицию (44). В следующем матче 14 апреля "Динамо" примет "Локомотив", ЦСКА 15 апреля сыграет в гостях с "Уфой".
Лидирует в чемпионате "Локомотив" (52 очка после 24 игр), вторым идет "Спартак" (50 очков по итогам 25 матчей).
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