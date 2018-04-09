Хохлов: футболисты "Динамо" выстояли в матче с ЦСКА, несмотря на потерю сил в концовке

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московскому "Динамо" удалось сдержать ЦСКА в концовке матча чемпионата России, хотя у футболистов бело-голубых практически не осталось сил. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

"Динамо" обыграло ЦСКА со счетом 2:1 в гостевом матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Динамовцы поднялись на десятую строчку в таблице чемпионата России.

"Очень тяжелый матч. ЦСКА оказывал давление, это высококвалифицированная команда. Мы выполнили план на игру, хотя в концовке не хватило сил. Тем не менее выстояли", - сказал Хохлов.

"Мы изначально планировали в обороне действовать очень строго. Во втором тайме усилилось давление на наши ворота. Я заменил опорного полузащитника Ибрагим Цаллагова, так как он проделал большой объем работы. Нам нужен был свежий игрок в центре поля, чтобы сдержать вышедшего на замену Александра Головина", - добавил Хохлов.

Оба мяча в составе "Динамо" забил полузащитник Александр Ташаев. "Супер!" - сказал Хохлов в ответ на просьбу оценить его игру.

Вторую игру подряд пропустил нападающий Евгений Марков, которого "Динамо" зимой приобрело у "Тосно". "Он восстановился после травмы, но не смог в полной мере подойти к игре. Вчера он тренировался в общей группе, но опять возникла небольшая проблема", - пояснил Хохлов.