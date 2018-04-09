Гончаренко: ЦСКА в РФПЛ много очков теряет на своем поле, это ни в какие рамки не лезет

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. ЦСКА в этом сезоне потерял слишком много очков в домашних матчах, такие результаты на своем стадионе ни в какие рамки не лезут. Об этом на пресс- конференции после поражения в матче с "Динамо" сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

ЦСКА проиграл московскому "Динамо" со счетом 1:2 во встрече 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В 11 домашних матчах армейцы одержали пять побед, по результатам игр на своем поле они занимают десятое место в премьер-лиге.

"Думаю, что ни в какие рамки не лезет терять столько очков в домашних матчах. Мы гораздо лучше играем на выезде, это не может не тревожить. Причем все матчи складываются по одному сценарию", - сказал Гончаренко.

"Могли спасти эту игру. У нас в первом тайме не было энергии, чтобы вести игру ближе к воротам соперника и быстрее действовать, "Динамо" превзошло нас в этом. Путем замен нам удалось выровнять игру. Несмотря на текущую кадровую ситуацию, считаю, что мы могли лучше сыграть", - добавил он.

Матч с "Динамо" оказался в календаре ЦСКА между двумя встречами с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы. В четверг армейцы уступили в Лондоне со счетом 1:4. "Три-четыре дня ты переживаешь яркие эмоции, а потом тебя окунают в суровые реалии. Сейчас нужно быстрее восстановиться, нас ждет еще много матчей", - отметил Гончаренко.

Тренер оставил в запасе основного полузащитника Александра Головина, который вышел на замену во втором тайме. "Расстановка на игру с "Динамо" обусловлена только тем, что нужно решать задачи и в чемпионате, и в Лиге Европы. Нам надо было каким-то образом сделать ротацию, чтобы не терять очки здесь и подойти в оптимальном состоянии к "Арсеналу", - пояснил Гончаренко.

Перепалка с Мусой

Гончаренко назвал перепалку с футболистом своей команды Ахмедом Мусой, возникшей во время матча с "Динамо", нормальной ситуацией для любого здорового коллектива.

Муса был заменен во втором тайме. Уходя на скамейку запасных, он не пожал руку тренеру. Гончаренко высказал игроку свое недовольство. "Это что-то такое внутреннее, семейное. Это нормальная ситуация, когда можно высказать что-то друг другу. В здоровом коллективе такие перепалки могут быть. С гладким и пушистым коллективом сложно что-то выиграть", - прокомментировал ситуацию Гончаренко.

"Мы что-то наговорили друг другу на эмоциях, продолжать в том же духе было бы неправильно", - добавил тренер.

ЦСКА занимает третью позицию в таблице чемпионата России, набрав 44 очка после 24 матчей. В следующем туре армейцы 15 апреля сыграют в гостях с "Уфой".