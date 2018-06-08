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"Химки" вышли в финал Единой лиги ВТБ и в следующем сезоне сыграют в Евролиге

Спорт
8 июня, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

В полуфинале подмосковная команда обыграла казанский УНИКС со счетом 76:71

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Алексей Швед

Алексей Швед

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 76:71 в полуфинальном матче "Финала четырех" Единой лиги ВТБ. Встречи "Финала четырех" проходят в Москве.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Химок" Алексей Швед, в его активе 36 очков. Баскетболист стал самым результативным игроком в плей-офф за всю историю лиги, превзойдя достижение бывшего защитника ЦСКА Милоша Теодосича, у которого в активе 526 очков, у Шведа - 545. Также Швед установил рекорд результативности в одном матче плей-офф соревнований, побив достижение бывшего защитника "Химок" Тайриса Райса - 35 очков.

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Благодаря выходу в финал Единой лиги ВТБ "Химки" обеспечили себе место в Евролиге в следующем сезоне. Еще одна путевка в турнир зарезервирована ЦСКА, который вместе с 10 клубами в 2015 году подписал специальное соглашение с Евролигой.

Формат "Финала четырех" в последний раз использовался в Единой лиге ВТБ в сезоне-2011/12, после этого победитель каждого раунда плей-офф определялся в сериях до нескольких побед. "Химки" выигрывали Единую лигу ВТБ только в сезоне-2010/11, тогда в решающем матче "Финала четырех" команда победила ЦСКА.

В решающем матче "Химки" встретятся с ЦСКА, УНИКС в матче за третье место сыграет с санкт-петербургским "Зенитом". Финал и матч за третье место пройдут 10 июня.

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