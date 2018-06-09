Футбольный матч ветеранов состоялся в рамках проекта Собянина "Московское долголетие"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Матч олимпийских чемпионов 1988 года по футболу в составе сборной СССР и команды звезд эстрады "Старко" состоялся в Москве на стадионе "Янтарь". Спортивное мероприятие "Московское долголетие. Матч ветеранов" прошло в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года и было посвящено 30-летию победы советских футболистов на Олимпийских играх в Сеуле, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Несмотря на прохладную погоду, установившуюся в последние дни в Москве, к стадиону "Янтарь" активно сходились десятки людей, в основном пожилого возраста. Праздник начался в 14:00 мск, а до выхода команд на поле гости мероприятия активно разогревались с помощью танцев и спортивной разминки под руководством двукратного бронзового призера Олимпиады-2008 по спортивной гимнастике Антона Голоцуцкова. Перед началом матча ветеранов зрители радушно встретили участников игры аплодисментами, а с приветственными словами выступили руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян, начальник управления Департамента спорта и туризма города Москвы Игорь Карташов, депутат Московской городской думы Вера Шастина и врач олимпийской сборной СССР Зураб Орджоникидзе.

На поле олимпийские чемпионы Сеула! Сегодня они были всё так же свежи. pic.twitter.com/elNT6UjHs6 — Alexandr B (@tassovets2_0) June 9, 2018

Петросян зачитал участникам и гостям праздника обращение мэра Москвы Сергея Собянина, подчеркнувшего важность вовлечения старшего поколения в занятия физкультурой и спортом. "Сегодняшний матч ветеранов напоминает нам о славной странице истории советского спорта и способствует популяризации здорового образа жизни. Это мероприятие проводится в рамках программы "Московское долголетие", которая занимается физкультурным, спортивным образованием пожилых людей. Уже более ста тысяч москвичей присоединились к этому замечательному проекту, активное долголетие - это личное достижение каждого, вызывающее большое уважение в московском городском сообществе", - говорится в приветствии Собянина.

"Для нас очень важно эмоциональное, физическое состояние нашего старшего поколения города, - сказал Петросян. - Это общественная инициатива, поддержанная представителями старшего поколения нашего города, а мы с удовольствием подготовили программу, и мэр Москвы ее одобрил. В эту программу входят различные виды активностей: скандинавская ходьба, фитнес-тренировки, занятия на тренажерах, компьютерные программы и многое другое. На сегодняшний день более шестисот жителей Москвы перешагнули столетний рубеж, поэтому Москва - город активного долголетия".

"Сердце переполняется гордостью, когда вспоминаю нашу победу в 1988 году. Вы для нас в преддверии чемпионата мира живой пример того, какой должна быть сборная России, и это очень здорово, что мы сегодня встречаемся в рамках нашего проекта "Московское долголетие". Мы понимаем, что наши москвичи - люди активные, которые хотят общаться, постигать новое. Накануне чемпионата мира, участвуя в таком замечательном мероприятии, я уверена, мы привлечем новых наших горожан к отличному проекту", - сказала Шастина.

"Сегодня праздник не только долголетия, но и юности, которая сидит в каждом из нас. Несмотря на седину и возраст, внутри надо сохранять задор, стремление к спорту. Программа мэра Собянина "Московское долголетие" всецело способствует выполнению этой, не побоюсь данного слова, государственной задачи. Мы будем и дальше создавать для старшего поколения все необходимые условия", - заверил Карташов.

Олимпийские чемпионы вновь одержали победу

В олимпийском финале 1988 года в Сеуле советские футболисты в дополнительное время обыграли бразильцев со счетом 2:1, голы забили Игорь Добровольский и Юрий Савичев. Главным тренером сборной СССР был Анатолий Бышовец, а одним из его помощников являлся Гаджи Гаджиев, который приехал на стадион "Янтарь" поддержать бывших подопечных в матче против "Старко". За олимпийскую команду СССР в субботнем матче выступили как чемпионы Игр-1988, в числе которых Владимир Лосев, Александр Бородюк, Сергей Горлукович, Алексей Прудников, так и другие советские футболисты прошлых лет, например, Сергей Шавло. Соперниками сборной СССР стал футбольный клуб "Старко", за который сыграли многие деятели культуры, включая президента клуба, композитора Юрия Давыдова, музыканта Виктора Зинчука, актера Александра Рагулина.

Зрители тепло приветствовали участников матча, а футболисты порадовали болельщиков интересной по сюжету игрой. Как и подобает олимпийским чемпионам, советские футболисты завладели инициативой и по ходу встречи добились преимущества в три мяча. Однако команда "Старко" смогла переломить ход матча и почти отыгралась, итоговый счет - 3:2 в пользу сборной СССР. После финального свистка команды сделали общее фото, а затем участники матча фотографировались с радостными гостями праздника и раздавали им автографы.

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"Я тоже был в то время в Сеуле и хорошо помню то время. Наверное, тот день [победы на ОИ] был самым счастливым в жизни не только ребят, но и у меня. Ни о каких наших болельщиках и туристах в то время речи не было, нас была просто маленькая кучка из 40-50 человек, и мы старались переорать весь стадион, иногда это удавалось", - поделился воспоминаниями Давыдов во время награждения команд.

"Конечно, большие и неповторимые чувства, когда вспоминаю Олимпиаду, помню все. Самое главное было то, что ничто не блестит так, как золото. Первое место одно, второе и третье места - уже не то. Это главное, чем руководствовались наши ребята, которые шли к победе долго и успешно, никому не проигрывая", - отметил Гаджиев.

Награждение команд прошло на специальной сцене, в нем принял участие вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин. После церемонии на сцене продолжился концерт, в котором участвовали не только приглашенные артисты, но член команды "Старко" Виктор Зинчук.

"Все организовано очень хорошо"

До матча ветеранов на поле стадиона "Янтарь" также выступали детский танцевальный ансамбль и коллектив людей старшего поколения, также исполнявших танец. В перерыве игры своим акробатическим номером порадовала зрителей группа поддержки. Гости мероприятия могли до и после матча поучаствовать в различных спортивных играх - конкурсах на меткость, в том числе с мячом, соревнованиях по шахматам и шашкам, совместных занятиях скандинавской ходьбой.

Юность в каждом из нас. pic.twitter.com/JsqMscIiwn — Alexandr B (@tassovets2_0) June 9, 2018

"Все очень хорошо организовано, мы даже подарки получили, вот зонтик замечательный. Успели потанцевать коллективом, хочется продолжать участвовать в активностях, было бы здоровье, потому что еще занимаюсь зумбой (танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканских ритмов - прим. ТАСС), на тренажерах. С такой продуманной и качественной организацией одно удовольствие посещать такие мероприятия, возрастным людям это приятно. Конечно, я еще очень ждала концерта, под него тоже немного подвигались", - поделилась впечатлениями с ТАСС 75-летняя Наталья Артемьева.

Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, гостями праздника стали около двух тысяч человек.

О программе "Московское долголетие"

Проект, посвященный активному долголетию, был утвержден Собяниным в начале 2018 года, а в апреле получил название "Московское долголетие". В рамках программы активного долголетия пожилые москвичи получили возможность бесплатно посещать оздоровительные, культурные, образовательные и спортивные досуговые занятия. Предварительная запись пенсионеров для участия в проекте открылась 1 марта, подать заявку можно через территориальные центры социального обслуживания.

Участники программы могут освоить живопись, танцы, декоративно-прикладное искусство, кулинарию, а также научиться обращаться с компьютером и выучить английский язык. Согласно концепции проекта, площадки для проведения занятий должны быть созданы в каждом районе Москвы. Участниками могут стать пенсионеры, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний.