Британец Фьюри нокаутировал албанца Сефери в первом бою после 2,5-летнего перерыва

ТАСС, 10 июня. Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри успешно вернулся на ринг после 2,5-летнего перерыва. В 10-раундовом рейтинговом поединке в Манчестере он выиграл у албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри победил украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту.

Летом 2016 года допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин, в октябре того же года он был лишен британской боксерской лицензии. Летом 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал.

Он получил британскую боксерскую лицензию в апреле этого года. За время перерыва Фьюри поправился почти на 40 кг, однако к возвращению на ринг вернулся практически в свой боевой вес - 125 кг.

В послужном списке 29-летнего Фьюри теперь 26 побед (19 нокаутом) и ни одного поражения. 39-летний Сефери потерпел второе поражение при 23 победах (21 нокаутом).