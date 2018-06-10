UFC ведет переговоры по организации боя между Нурмагомедовым и Макгрегором

ТАСС, 10 июня. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ведет переговоры по организации боя между обладателем пояса в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Об этом заявил президент UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит sportsjoe.

"Я думаю, что у Хабиба будет поединок с Конором, - сказал Уайт. - Это бой, над которым мы сейчас работаем".

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26 побед в карьере (16 - досрочно).

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).