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Сафин и Кафельников проиграли в финале парного матча легенд на Roland Garros

Спорт
10 июня, 15:51 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, июня. /ТАСС

В финале россияне уступили испанцам Хуану Карлосу Ферреро и Алексу Корретхе

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ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Россияне Марат Сафин и Евгений Кафельников проиграли испанцам Хуану Карлосу Ферреро и Алексу Корретхе в финальном матче парного разряда турнира легенд (не старше 45 лет) на Roland Garros - втором в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа. Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу испанских теннисистов.

Ферреро в 2003 году стал победителем Roland Garros, в 2002 году он дошел до финала, но проиграл соотечественнику Альберту Косте. На протяжении восьми недель (8 сентября - 2 ноября 2003 года) испанец занимал первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Ферреро третий раз побеждает в турнире легенд в Париже, в 2015 и в 2016 годах он стал чемпионом в паре с испанцем Карлосом Мойей. Корретха дважды играл в финалах Roland Garros (1998, 2001), но оба раза проиграл.

Кафельников, которому в феврале исполнилось 44 года, в седьмой раз выступает в турнире легенд Roland Garros в парном разряде. В 2010 году он одержал победу в паре с украинцем Андреем Медведевым. Сафин впервые принял участие в турнире легенд.

Кафельников является победителем Roland Garros 1996 года в одиночном разряде, в 1996, 1997, 2002 годах россиянин побеждал в Париже в парном разряде. Также Кафельников является победителем Australian Open (1999), олимпийским чемпионом 2000 года, обладателем Кубка Дэвиса 2002 года. На протяжении шести недель (3 мая -13 июня 1999 года) россиянин был первой ракеткой мира.

Сафин, в январе отметивший 38-летие, дважды побеждал на турнирах серии Большого шлема, в 2000 году он выиграл US Open, а в 2005-м - Australian Open. На Roland Garros Сафин дошел до стадии полуфинала в 2002 году. В 2002 и в 2006 году в составе сборной России Сафин стал обладателем Кубка Дэвиса. Сафин трижды становился первой ракеткой мира, в этом статусе в сумме он провел девять недель.

Roland Garros завершится в воскресенье. В финале мужского турнира сыграют испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.

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