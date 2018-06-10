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Ласицкене одержала 42-ю победу подряд, выиграв этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

Спорт
10 июня, 17:33 дата обновления: 10 июня, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Россиянка преодолела планку на высоте 2,00 м

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 10 июня. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, одержала победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. Россиянка преодолела планку на высоте 2,00 м.

Ласицкене взяла планку на высоте два метра с первой попытки. 25-летняя россиянка попыталась взять планку на высоте 2,02 м, но все три попытки были неудачными. Второе место заняла болгарская прыгунья Мирела Демирева, она также смогла преодолеть высоту в 2,00 м, но использовала для этого все три попытки, по количеству удачных попыток уступив победу россиянке. Третьей стала шведка Эрика Кинси (1,94).

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Турнир в Стокгольме стал 42-м подряд для россиянки, на котором она заняла первое место. Победная серия Ласицкене началась в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде. За этот период россиянка выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы "Бриллиантовой лиги", в которых принимала участие.

Кроме того, Ласицкене в 15-й раз одержала победу на этапах "Бриллиантовой лиги", установив рекорд по количеству выигранных этапов в соревнованиях по прыжкам в высоту. Россиянка побила рекорд хорватки Бланки Влашич (14 побед). Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года, также россиянка является победительницей финала "Бриллиантовой лиги" 2017 года.

"Бриллиантовая лига" - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В "Бриллиантовой лиге" выступают сильнейшие спортсмены мира. В сезоне-2018 состоятся 14 этапов с 4 мая по 31 августа. Следующий этап пройдет в Париже 30 июня. 

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