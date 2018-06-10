Каноист Шамшурин завоевал серебро чемпионата Европы по гребле на дистанции 5000 м

ТАСС, 10 июня. Россиянин Кирилл Шамшурин занял второе место на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 5000 м. Чемпионат завершился в Белграде.

Шамшурин преодолел дистанцию за 23 минуты 6,650 секунд. Победу одержал трехкратный олимпийский чемпион Себастьян Брендель (22.51,010) из Германии. Третьим стал итальянец Карло Таккини (23.11,350).

Шамшурин становился чемпионом мира в 2014 году. Также он является трехкратным чемпионом Европы и трехкратным бронзовым медалистом. Серебро, завоеванное в Белграде, стало первым в карьере 28-летнего россиянина.