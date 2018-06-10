Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чупков победил в заплыве на 200 м брассом на этапе "Маре Нострум" во Франции

Спорт
10 июня, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Чупков показал результат 2 минуты 08,81 секунды

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 июня. Россиянин Антон Чупков занял первое место на дистанции 200 метров брассом на этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который проходит во французском Кане-ан-Руссийон.

Чупков показал результат 2 минуты 08,81 секунды. Вторым финишировал японец Иппэй Ватанабэ (2.09,13), третьим - его соотечественник Ясухиро Косэки (2.09,19).

Чупков является бронзовым призером Олимпиады 2016 года на данной дистанции. Также 21-летний россиянин является действующим чемпионом мира в плавании брассом на 200 м. На чемпионате мира 2017 года он выиграл бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м в составе сборной России.

Эта победа стала четвертой для российских пловцов на текущем этапе "Маре Нострум". В субботу Юлия Ефимова первенствовала на дистанции 50 м брассом, а Анастасия Фесикова - на дистанции 50 м на спине. Ранее в воскресенье Ефимова одержала победу в заплыве на 100 м брассом.

Также Ефимова стала второй на дистанции 200 м брассом. Россиянка показала время 2 минуты 23,85 секунды. Она проиграла японке Канако Ватанабэ (2.23,64). Испанка Марина Гарсия заняла третье место (2.27,15).

Соревнования завершатся в воскресенье. Второй этап "Маре Нострум" пройдет в Барселоне (13-14 июня), третий - в Монако (16-17 июня).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
4
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
5
Первый зампостпреда РФ при ООН подвергся нападкам в Twitter из-за своей публикации о MH17
6
В Грузии задержаны подозреваемые в избиении российских парапланеристов
7
Меркель: возвращение РФ в G7 возможно, но нужен прогресс в реализации "Минска"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости