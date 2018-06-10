Чупков победил в заплыве на 200 м брассом на этапе "Маре Нострум" во Франции

ТАСС, 10 июня. Россиянин Антон Чупков занял первое место на дистанции 200 метров брассом на этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который проходит во французском Кане-ан-Руссийон.

Чупков показал результат 2 минуты 08,81 секунды. Вторым финишировал японец Иппэй Ватанабэ (2.09,13), третьим - его соотечественник Ясухиро Косэки (2.09,19).

Чупков является бронзовым призером Олимпиады 2016 года на данной дистанции. Также 21-летний россиянин является действующим чемпионом мира в плавании брассом на 200 м. На чемпионате мира 2017 года он выиграл бронзу в комбинированной эстафете 4х100 м в составе сборной России.

Эта победа стала четвертой для российских пловцов на текущем этапе "Маре Нострум". В субботу Юлия Ефимова первенствовала на дистанции 50 м брассом, а Анастасия Фесикова - на дистанции 50 м на спине. Ранее в воскресенье Ефимова одержала победу в заплыве на 100 м брассом.

Также Ефимова стала второй на дистанции 200 м брассом. Россиянка показала время 2 минуты 23,85 секунды. Она проиграла японке Канако Ватанабэ (2.23,64). Испанка Марина Гарсия заняла третье место (2.27,15).

Соревнования завершатся в воскресенье. Второй этап "Маре Нострум" пройдет в Барселоне (13-14 июня), третий - в Монако (16-17 июня).