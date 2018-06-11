Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФИФА представила новую систему составления рейтинга национальных сборных

Спорт
11 июня, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Теперь при подсчете очков результаты товарищеских матчей становятся менее важными, а игры крупных турниров, как например финальная часть чемпионата мира, приобретают большее значение

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) изменила систему составления рейтинга национальных сборных. Новая формула подсчета рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Вопрос изменения подсчета рейтинга обсуждался в воскресенье на заседании совета ФИФА в Москве. Президент организации Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА приняла решение изменить принцип составления рейтинга сборных. По его словам, это связано с тем, что существующая система не всегда отражает реальную расстановку сил. Недостатки действующей формулы сказываются и на рейтинге сборных стран, принимающих чемпионат мира, которые в течение двух лет проводят лишь товарищеские матчи.

К примеру, российская сборная в течение последних лет регулярно теряла рейтинговые позиции, а в июньском рейтинге ФИФА опустилась на рекордно низкое 70-е место. На данный момент в рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применялись следующие коэффициенты: для матчей, прошедших менее 12 месяцев назад, - 1, для игр, состоявшихся 12-24 месяца назад, - 0,5, 24-36 месяцев назад - 0,3, 36-48 месяцев назад - 0,2.

В новой системе товарищеские матчи становятся еще менее важными, а игры крупных турниров, как например финальная часть чемпионата мира, приобретают больший вес. Матчи группового этапа будут иметь меньшее значение по сравнению с играми плей-офф. Поражения в матчах плей-офф не будут учитываться в новой системе подсчета рейтинга.

В новой системе отсутствуют коэффициенты, которые позволяют получать больше очков за победы над командами из Европы и Южной Америки. При прежней системе командам из других конфедераций было сложнее набирать очки. Сборные, чьи страны принимают чемпионат мира или другой крупный турнир, благодаря новой системе будут медленнее терять позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, пусть даже и в товарищеских матчах, будут вознаграждаться большим количеством очков, чем при нынешней системе подсчета.

Планируется, что новая система составления рейтинга национальных сборных будет применяться со следующего месяца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
4
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
5
Первый зампостпреда РФ при ООН подвергся нападкам в Twitter из-за своей публикации о MH17
6
В Грузии задержаны подозреваемые в избиении российских парапланеристов
7
Меркель: возвращение РФ в G7 возможно, но нужен прогресс в реализации "Минска"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости