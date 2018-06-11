ФИФА представила новую систему составления рейтинга национальных сборных

ТАСС, 11 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) изменила систему составления рейтинга национальных сборных. Новая формула подсчета рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

Вопрос изменения подсчета рейтинга обсуждался в воскресенье на заседании совета ФИФА в Москве. Президент организации Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА приняла решение изменить принцип составления рейтинга сборных. По его словам, это связано с тем, что существующая система не всегда отражает реальную расстановку сил. Недостатки действующей формулы сказываются и на рейтинге сборных стран, принимающих чемпионат мира, которые в течение двух лет проводят лишь товарищеские матчи.

К примеру, российская сборная в течение последних лет регулярно теряла рейтинговые позиции, а в июньском рейтинге ФИФА опустилась на рекордно низкое 70-е место. На данный момент в рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применялись следующие коэффициенты: для матчей, прошедших менее 12 месяцев назад, - 1, для игр, состоявшихся 12-24 месяца назад, - 0,5, 24-36 месяцев назад - 0,3, 36-48 месяцев назад - 0,2.

В новой системе товарищеские матчи становятся еще менее важными, а игры крупных турниров, как например финальная часть чемпионата мира, приобретают больший вес. Матчи группового этапа будут иметь меньшее значение по сравнению с играми плей-офф. Поражения в матчах плей-офф не будут учитываться в новой системе подсчета рейтинга.

В новой системе отсутствуют коэффициенты, которые позволяют получать больше очков за победы над командами из Европы и Южной Америки. При прежней системе командам из других конфедераций было сложнее набирать очки. Сборные, чьи страны принимают чемпионат мира или другой крупный турнир, благодаря новой системе будут медленнее терять позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, пусть даже и в товарищеских матчах, будут вознаграждаться большим количеством очков, чем при нынешней системе подсчета.

Планируется, что новая система составления рейтинга национальных сборных будет применяться со следующего месяца.