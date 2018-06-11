СМИ: футболист "Реала" Бэйл отказался переходить в "Баварию"

ТАСС, 11 июня. Валлийский нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Гарет Бэйл отказался переходить в мюнхенскую "Баварию". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую газету Mirror.

"Бавария" рассматривала Бэйла в качестве потенциальной замены ветеранам мюнхенского клуба - голландцу Арьену Роббену и французу Франку Рибери. Новый тренер "Баварии" Нико Ковач обозначил Бэйла в качестве приоритетной цели на трансферном рынке этим летом.

Как сообщает издание, сам футболист склоняется к возвращению в чемпионат Англии. 28-летний валлиец хочет перейти в "Манчестер Юнайтед".

Бэйл перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2013 году за €101 млн, что стало самым дорогим трансфером на тот момент. В текущем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и отдав семь голевых передач. В финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" Бэйл оформил дубль, став четырехкратным победителем турнира.