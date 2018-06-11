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Член совета ФИФА из ДР Конго Омари уверен, что право принять ЧМ-2026 достанется Марокко

Спорт
11 июня, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Выборы места проведения чемпионата мира 2026 года пройдут 13 июня на конгрессе организации в Москве

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Выборы за право принять чемпионат мира по футболу 2026 года выиграет Марокко. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации футбола ДР Конго, член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Констант Омари Селемани.

Выборы места проведения чемпионата мира 2026 года пройдут 13 июня на конгрессе ФИФА в Москве. В воскресенье совет ФИФА утвердил две заявки на голосование - заявку Марокко, а также объединенную заявку США, Канады и Мексики. В понедельник в отеле Crowne Plaza прошли встречи членов Африканской конфедерации футбола (КАФ) и Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

"Я уже давно начал поддерживать заявку Марокко. Уверен, что их поддержит вся Африка. Мы все - братья, и должны поддерживать друг друга в такие моменты", - сказал Омари после заседания.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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