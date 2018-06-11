Глава федерации футбола Канады: решение о хозяине ЧМ-2026 не должно быть политическим

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Решение о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 года не должно основываться на политических или религиозных взглядах. Об этом во время презентации совместной заявки США, Канады и Мексики заявил глава канадской футбольной ассоциации Стивен Рид.

Выборы хозяев чемпионата мира 2026 года пройдут 13 июня на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. В воскресенье совет ФИФА утвердил две заявки на голосование - заявку Марокко, а также объединенную заявку США, Канады и Мексики.

"Вопрос выбора не должен быть вопросом взаимоотношений Запада и Востока, религии или политики. Это должно быть исключительно футбольное решение. Делая выбор, важно ответить на вопрос: "Кто из подающих заявок даст больший потенциал для ФИФА и футбола?". Мы считаем, что мы находимся в лучшем положении", - сказал Стивен Рид.

"Если мы получим право проведения чемпионата мира, то это будет самый успешный чемпионат мира с финансовой точки зрения. С этими ресурсами мы сможем помочь ФИФА создать наследие по всему миру и поспособствуем развитию игры на всех уровнях", - добавил Рид, назвав предстоящий выбор "стратегическим решением".

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.