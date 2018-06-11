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Белорусская федерация выдвинула Майгурова кандидатом на пост первого вице-президента IBU

Спорт
11 июня, 17:59 дата обновления: 11 июня, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В мае Майгуров вошел в состав правления организации Союза биатлонистов России

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Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров

Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 11 июня. Белорусская федерация биатлона выдвинула члена правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова на пост первого вице-президента Международного союза биатлониста (IBU). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В мае действующий вице-президент IBU Майгуров, выдвигавшийся на пост главы Союза биатлонистов России (СБР), вошел в состав правления организации. Помимо Майгурова на пост первого вице-президента IBU претендуют норвежец Туре Бойгард, чех Иржи Хамза, словак Ивор Лехотан и немец Франц Штайнле. Майгуров также выдвинут в исполком IBU. Выборы пройдут на очередном конгрессе IBU в хорватском Порече, который состоится с 5 по 9 сентября.

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На пост главы IBU претендуют председатель правления Латвийской федерации биатлона Байба Брока и швед Олле Далин, который является вице-президентом IBU по развитию. Полиция Австрии 10 апреля провела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге с целью проверить причастность действующего президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Реш к коррупционным схемам, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил. На время разбирательства Бессеберг и Реш покинули свои должности в IBU. В настоящее время исполняющим обязанности главы организации является вице-президент по финансам австриец Клаус Ляйстнер.

В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия могла продолжать заявлять спортсменов на соревнования и проводить международные соревнования, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU и возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы. Срок восстановления организации перенесен на сентябрь.

Майгуров - двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (1998, 2002), трехкратный чемпион мира в составе сборной России. На Олимпийских играх 1994 года он выступал за сборную Белоруссии.

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