"Гранада" подала жалобу на "Рубин" в ФИФА в связи с невыплатой €4 млн за трансфер Рочины

ТАСС, 12 июня. Испанский футбольный клуб "Гранада" подал жалобу на казанский "Рубин" в Международную федерацию футбола в связи с нарушениями по трансферу полузащитника Рубена Рочины. Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.

Испанский футболист перешел в "Рубин" летом 2016 года. Как сообщил агентству спортивный директор "Гранады", "Рубин" согласился выплатить отступные за игрока в размере €10 млн, однако испанский клуб недополучил €4 млн.

Рочина провел за "Рубин" 31 матч во всех турнирах, забил два мяча. В январе он был на полгода отдан в аренду "Леванте". Согласно порталу Transfermarkt, 27-летний игрок 1 июля перейдет в испанский клуб в качестве свободного агента.