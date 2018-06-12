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"Гранада" подала жалобу на "Рубин" в ФИФА в связи с невыплатой €4 млн за трансфер Рочины

Спорт
12 июня, 2:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Летом 2016 года казанский клуб активировал опцию выкупа полузащитника за €10 млн

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Рубен Рочина (справа)

Рубен Рочина (справа)

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 12 июня. Испанский футбольный клуб "Гранада" подал жалобу на казанский "Рубин" в Международную федерацию футбола в связи с нарушениями по трансферу полузащитника Рубена Рочины. Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.

Испанский футболист перешел в "Рубин" летом 2016 года. Как сообщил агентству спортивный директор "Гранады", "Рубин" согласился выплатить отступные за игрока в размере €10 млн, однако испанский клуб недополучил €4 млн.

Рочина провел за "Рубин" 31 матч во всех турнирах, забил два мяча. В январе он был на полгода отдан в аренду "Леванте". Согласно порталу Transfermarkt, 27-летний игрок 1 июля перейдет в испанский клуб в качестве свободного агента.

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