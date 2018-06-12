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Четыре футболиста "Спортинга" разорвали контракты с клубом после нападения фанатов

Спорт
12 июня, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В мае на базу португальского клуба проникли около 50 человек и атаковали игроков и сотрудников клуба

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полузащитники сборной Португалии Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш и Желсон Мартинш, а также голландский нападающий Бас Дост разорвали контракты с португальским футбольным клубом "Спортинг" из Лиссабона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник Карвалью, Фернандеш, Мартинш и Дост направили письма в Финансовый регулятор Португалии о разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке. Копии этих писем получили в "Спортинге". Ранее контракты с клубом разорвали вратарь Руй Патрисиу и полузащитник Даниэл Поденсе.

В мае на базу "Спортинга" проникли около 50 человек и атаковали игроков и сотрудников клуба с использованием металлических предметов. Ряд игроков пострадал от действий нападавших, у Доста образовались раны на голове. Футболисты обвинили в случившемся руководство клуба.

Сообщается, что футболисты заявили о готовности вернуться в команду и продолжить выступления за "Спортинг" в случае отставки президента клуба Бруно де Карвалью. Сам Карвалью намерен подать на футболистов в суд за нарушения контракта. "Аргументация причин расторжения контрактов настолько неубедительна, что, очевидно, этот процесс даже не будет длиться до конца. Это шантаж, диффамация и клевета", - заявил президент клуба.

"Спортинг" по итогам прошедшего сезона не смог завоевать путевку в Лигу чемпионов, заняв третье место в чемпионате Португалии с 78 очками. Второе место заняла "Бенфика" (81), чемпионом стал "Порту" (88). В Лиге Европы португальский клуб дошел до четвертьфинала, где в двухматчевом противостоянии проиграл мадридскому "Атлетико" (0:2; 1:0).

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